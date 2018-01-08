美指企稳人民币高开后收跌 汇价稳中偏强预期仍在

路透上海/北京1月8日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周一高开至四个月新高后震荡收跌，中间价则刷新逾20个月新高，离岸CNH早盘亦一度创下四个月新高后回落。交易员指出，上周五不如预期的美国非农数据没有继续打压美元指数，今日客盘购汇需求也在6.48元附近再度入场，令人民币汇价最终小幅收跌。

他们并指出，虽然目前市场客盘暂时略偏购汇，但若美指延续弱势，此前未结汇的头寸会陆续入场，人民币稳中偏强的情绪仍较浓，预计将逐渐走高并接近去年9月初创下的高点。但短期人民币汇价走势无明确方向，机构交易策略偏向轻仓交易，且基本不留隔夜头寸。

“客盘感觉还是偏结汇，感觉(美元兑人民币)6.49上方卖压都挺重的，机构则比较谨慎，接下来还得看客盘的情况吧。”一中资行交易员称。

针对部分报导指出有少数几家中资股份行利用其拥有更大的自营头寸授权优势，逆势大量成交引发百点级别的价格波动，交易员指出，这种提高盈亏容忍度的做法跟赌博差不多，有较大客盘的机构具有相对优势，而对于没有多少客盘的机构而言，“那种感觉就像大海中的小船，来回甩”，而且“大头寸砸来砸去，比较容易出事。”

全球汇市方面，美元指数周一小幅上涨，此前公布的数据显示美国就业增长放缓，但几未打压美联储今年进一步升息的预期。美元指数涨0.1%至92.051，脱离1月2日所及9月20日以来低位91.751。

“最近美元卖盘趋势有所停止。”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，并表示美债收益率(殖利率)周五上涨后，美元获得一些支撑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报

价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4956 6.4851 -0.16%

中间价 6.4832 6.4915 0.13%

成交额 133.03亿美元 151.1亿美元

日内波动幅度(pips) 240 日低6.5 日高6.476

今年以来升贬幅度 6.99%

2005年汇改以来升贬幅度 27.42%

一年期美元/人民币掉期 1018

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5006 6.4787

一年期NDF 6.6345 6.6086

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4923元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7876元、5.7273元和8.7915元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）