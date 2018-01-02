人民币收盘升破6.5元创近四个月新高 迎来新年开门红

路透北京1月2日 - 受美元弱势推动，人民币汇率新年伊始即迎来开门红。人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘大涨逾150点并升破6.50元关口，与中间价双双创出近四个月新高。交易员指出，开年机构做多人民币意愿较强，成交量跟年末相比亦明显上升，后续重点关注客盘动向。

他们认为，今日人民币大涨主要是对元旦假期美元指数弱势的一个反映，并不能代表趋势性的方向，购汇力道仍有，不过整体市场倾向于认为人民币汇率将稳中偏升；美元/人民币短端掉期点价格上扬亦一定程度支撑人民币即期价格。

“美联储今年加息基本pricein了，如果表现符合预期，美指最多也就是稳，好于预期的概率其实不大的，要反转哪那么容易，...我觉得美指就是跌得快和慢的问题，对人民币而言也是升得快慢的问题。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员称，当前看人民币升值多一些，但具体未来路径如何，还主要要看客户预期。而跟去年年初不同，今年个人购汇额度开放并没有引发太多的关注，该交易员称，“个人购汇无利可图，看不到多大盈利空间，自然不会有多大投机动力。”

全球汇市方面，2018年第一个交易日，美元兑一篮子货币在三个月低点附近徘徊，人民币等亚洲货币新年以涨势开局；据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周投机客的美元净空仓规模降至11月中以来最低，但美元在2017年创下2003年以来最差的年度表现。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4967 6.512 0.24%

中间价 6.5079 6.5342 0.40%

成交额 169.22亿美元 99.45亿美元

日内波动幅度(pips) 147 日低6.5058 日高6.4911

今年以来升贬幅度 0.24%

2005年汇改以来升贬幅度 27.40%

一年期美元/人民币掉期 998

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4925 6.516

一年期NDF 6.6305 6.6495

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4959元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8188元、5.7687元和8.7921元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）