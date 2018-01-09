人民币收盘挫跌逾250点 逆周期系数调整料打压升值预期

路透北京1月9日 - 人民币兑美元CNY=CFXS即期周二接近尾盘时大幅下挫，最终收跌逾250点，单日跌幅达到0.38%，为去年9月28日以来的最大单日跌幅，主因中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”。

交易员表示，目前看美元缺乏持续反弹的驱动因素，因此市场仍普遍认为人民币中期仍可能有一定的升值空间，但央行建议逆周期因子的系数进行调整可能一定程度打压人民币升值预期。

受上述消息影响，离岸人民币兑美元即期出现跳跌，并一度扩大跌幅至逾380点。

“现在的大环境人民币不贬值了，所以做出了这样的调整。”一外资行交易员指出。

交易员指出，现在报价行在进行中间价报价的时候仍是要考虑上日波动情况，而跟人民币单边贬值行情时期不同的是，现在的报价是更现实反映了上一日波动的情况。

两位消息人士周二向路透透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，但不是强制性的，具体如何调整、调整多少则由各中间价报价行自行决定。

中国央行周二在回应路透问询后指出，在人民币对美元汇率中间价报价模型中，计算“逆周期因子”的“逆周期系数”由各人民币对美元汇率中间价报价行自行设定。各报价行会根据宏观经济等基本面变化以及外汇市场顺周期程度等，按照其内部报价模型调整流程决定是否对“逆周期系数”进行调整。

全球汇市方面，日圆周二触及五日高位，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规模，引燃对该央行在今年开始撤回大规模刺激政策的猜测。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5207 6.4956 -0.38%

中间价 6.4968 6.4832 -0.21%

成交额 183.24亿美元 135.99亿美元

日内波动幅度(pips) 299 日低6.528 日高6.4981

今年以来升贬幅度 6.58%

2005年汇改以来升贬幅度 26.93%

一年期美元/人民币掉期 1044

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.532 6.4966

一年期NDF 6.6695 6.6305

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5165元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7879元、5.7804元和8.8277元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）