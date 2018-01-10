人民币午后逆转震荡收升 定价机制微调不改汇价偏强基本面

路透上海/北京1月10日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周三低开高走，午后客盘结汇扭转弱势，最终小幅收升，中间价下探至近两周低点。交易员称，市场观望气氛较浓，市场成交明显缩量。受昨日中间价定价机制微调影响，市场惯性低开，但受美元指数调整影响，市场结汇需求上升推动汇价收复失地。

他们并表示，逆周期系数可以自行设定原本并不出奇，但如果是监管提醒可以自行设定很容易让市场认为监管容忍贬值，但需要指出的是微调不代表完全放弃逆周期因子，也不代表政策发生变化，目前看不会对人民币汇价的基本面产生巨大影响，当然微调后中间价受国际美元波动的影响会更大。

“央妈这个动作对预期可能会带来比较明显的影响，起码市场会这么理解，与去年9月份调降远期购汇风险准备金的状况相似。”一外资行交易员称。

长线看，逆周期因子影响力下降对美元人民币的基本面不会有太大影响，市场仍预期人民币汇价未来偏强，但走强的幅度料因逆周期因子影响下降而减弱，短期应该是逢高结汇的机会。

两位消息人士周二透露，中国央行建议各报价行“可以调整”人民币对美元汇率中间价报价模型中的“逆周期系数”，但不是强制性的，具体如何调整、调整多少则由各中间价报价行自行决定。

全球汇市方面，美元兑日圆周三续跌，昨日日本央行削减日债购买规模，引发对该央行可能开始退出大规模超宽松货币刺激举措的臆测。尽管美国公债收益率上涨，但美元兑日圆JPY=仍下滑0.3%至112.31。美元周二下跌0.5%，当天日本央行小幅下调常规操作中的购债数量。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5179 6.5207 0.04%

中间价 6.5207 6.4968 -0.37%

成交额 159.03亿美元 183.24亿美元

日内波动幅度(pips) 250 日低6.5385 日高6.5132

今年以来升贬幅度 6.62%

2005年汇改以来升贬幅度 26.98%

一年期美元/人民币掉期 1055

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.522 6.5378

一年期NDF 6.659 6.6639

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5249元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.788元、5.8296元和8.8148元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）