人民币收盘续升 中国否认暂缓增持美债消息助力美指反弹

路透上海1月11日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘续升，随中间价上行，但询价模式成交量继续萎缩。交易员指出，逆周期系数微调影响基本消化，而中国否认考虑减缓或暂停增持美债的消息继续提振美指，但客盘转为结汇，出现了人民币与美指同涨的走势。

他们并表示，近期人民币大幅波动的时候，美元也会因此受到影响，同时中国的举动也会影响国际市场，但短期判断美指偏弱走势料难改，人民币仍有反弹空间。由于大行将很多交易转到撮合模式下，询价模式的双边点差有所拉大，预计这种状况将越来越明显。

“今天下午比较奇怪的，购汇买盘都不见了，走势和美指分叉开来，比较少见的。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员称，逆周期的影响基本消化，随着市场弹性上升，预期人民币走势的难度和预测美指走向的难度差不多。

政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。

全球汇市方面，美元兑日圆周四微涨，此前中国外汇管理机构的言论平息了中国可能将减少购买美国公债的忧虑。在中国外汇管理机构发表上述言论后，美元和美国公债获得部分买盘的支撑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5088 6.5179 0.14%

中间价 6.5147 6.5207 0.09%

成交额 136.12亿美元 159.03亿美元

日内波动幅度(pips) 144 日低6.5189 日高6.5045

今年以来升贬幅度 0.05%

2005年汇改以来升贬幅度 27.16%

一年期美元/人民币掉期 1025

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5159 6.5238

一年期NDF 6.649 6.6565

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5057元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7655元、5.8206元和8.7734元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）