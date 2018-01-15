人民币收盘创25个月新高 美指弱势打开做多空间

路透北京/上海1月15日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘大涨263点至25个月新高，中间价亦大涨358点创2016年5月3日以来高位。交易员称，隔夜美指大幅走弱，跌破此前低点，为人民币做多打开空间，推动人民币一举升破去年9月高点，美指弱势料会继续推升人民币走势。

人民币兑美元今日最高触及6.4138元的25个月新高，随后在获利盘影响下回吐部分涨幅；2018年新年以来人民币汇价涨势如虹，短短半个月时间最高涨幅一度超过1.2%，而2017年全年人民币上涨幅度为6.72%。离岸人民币即期今日亦劲升盘中触及6.4155元，创2015年11月25日以来新高。

交易员并表示，市场升势较快结汇和购汇需求都受到抑制，观望气氛较浓，但汇价触及6.41元附近时，此前结汇盘获利离场，另外部分购汇需求也顺势入场，人民币回吐部分涨幅；他们都强调，这一轮人民币升值不是央行主导，而是美指疲弱所致，因此短期要关注央行的态度。

“过山车啊，...比较合适的我是高位空，然后下面TP（止盈），反过来又做多美元/人民币的是高人，”一外资行交易员称。

一中资行交易员表示，隔夜美元跌得比较多，美指跌破前期低点，美元向下空间打开了，美元卖压比较重，一中资行交易员称。对于企业而言，现在市场未来不好判断，只能有汇就结，随需购汇，任何赌方向的操作都没有必要了。

中国人民银行副行长殷勇表示，综合中国经济地位与人民币目前使用状况的差异，考虑到市场对扩大人民币国际使用的巨大需求以及“一带一路”倡议为人民币国际化提供的重要战略机遇，可以得出一个结论，即人民币的国际使用还有巨大的发展空间。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在三年低点徘徊。欧元处于高位，因投资者憧憬欧洲央行(ECB)决策者可能准备进一步缩减货币刺激举措。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4417 6.468 0.41%

中间价 6.4574 6.4932 0.55%

成交额 130.44亿美元 154.57亿美元

日内波动幅度(pips) 435 日低6.4573 日高6.4138

今年以来升贬幅度 1.09%

2005年汇改以来升贬幅度 28.48%

一年期美元/人民币掉期 997

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4373 6.4573

一年期NDF 6.568 6.5896

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4399元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8618元、5.8116元和8.8567元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）