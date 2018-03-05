人民币收盘小涨 午后购汇情绪升温日内涨势收窄

路透上海3月5日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘小升，中间价则跌近百点。交易员指出，中国十三届全国人大一次会议开幕首日，美元指数仍是人民币波动主要影响，而人民币企稳，客盘购汇情绪升温致日内涨势收窄，但短期人民币仍缺乏方向，料延续6.3-6.36元区间波动。

他们并表示，美国掀起全球贸易战疑云削弱了美联储加息对美元的利好，但欧洲也面临意大利大选等不确定性，短期市场缺乏较为一致的预期，预计人民币汇率指数和双边汇率都难以摆脱震荡走势。

“市场影响还是要看客户情绪和外部美指走向，”一中资行交易员表示，“接下来到美联储3月加息前，美指还是有希望偏强，人民币可能会慢慢向6.36靠近。”

另一中资行交易员表示，美指走向的影响比中国”两会”的影响似乎要大些，人民币短期仍会追随美指区间波动。

全球汇市方面，欧元周一下滑，兑日圆触及六个月低位，之前公布的意大利选举初步结果显示，疑欧派阵营在意大利选举中表现好于预期，且没有主要党派赢得绝对多数。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3406 6.3472 0.10%

中间价 6.3431 6.3334 -0.15%

成交额 252.22亿美 231.48亿美元

元

日内波动幅度(pips) 323 日低6.3436 日高6.3113

今年以来升贬幅度 2.70%

2005年汇改以来升贬幅度 30.53%

一年期美元/人民币掉期 1046.5

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3383 6.33

一年期NDF 6.468 6.4575

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3415元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7901元、6.0158元和8.7314元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）