人民币即期大幅收跌 主因美联储强化升息预期打压

路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三大幅收跌271点，盘中跌幅一度接近300点；今日中间价亦下跌。交易员指出，隔夜美联储主席鲍威尔的国会证词提振了美联储年内进一步加息预期，推动美元周三触及三周高点，人民币短期略有承压，但市场仍维持6.3-6.36区间波动看法。

他们并表示，逢高结汇思维限制了人民币调整空间，人民币汇率指数春节后也逐渐回升；因此如若美指继续反弹，人民币汇率指数亦有续升可能。国家统计局最新公布的2月官方制造业采购经理人指数低于预期，但对汇市影响不大。

“虽然美联储言论利好美指，但美指仍没站上90.5，还是没有突破前期关键点位，...中期人民币仍偏多，仍是逢高结汇的思路。”一中资行交易员称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2，亦低于1月份的51.3。不过这是官方制造业PMI连续19个月处于扩张区间。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.23%至96.44。

中国国家外汇管理局周三公布，1月份服务贸易逆差218亿美元，逆差额较上月的206亿美元增加5.68%。其中旅行差额占比达到86.64%，运输差额占比亦达到26.57%。

全球汇市方面，美元周三触及三周高点，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔对经济发表正面的评估，导致市场扩大押注将有更多升息，在此同时欧元在通胀数据公布前下滑。

鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证，承认近来经济走强，这番言论促使投资者对2018年将升息四次的预期升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3335 6.3064 -0.43%

中间价 6.3294 6.3146 -0.23%

成交额 198.6亿美元 224.29亿美元

日内波动幅度(pips) 96 日低6.3352 日高6.3256

今年以来升贬幅度 2.82%

2005年汇改以来升贬幅度 30.68%

一年期美元/人民币掉期 1045

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.33 6.3269

一年期NDF 6.457 6.4535

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3315元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7404元、5.9135元和8.7985元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）