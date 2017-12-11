人民币近收平 波动区间狭窄市场静待美联储利率决议

路透上海/北京12月11日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一近收平，微升2点，中间价则结束十连跌。交易员指出，隔夜美元指数仍只是对中间价产生影响，并推高了人民币汇率指数；而日内美指回落的影响被购汇抵消，汇价维持窄幅波动。市场在等待本周美联储议息会议会否有进一步指引。

他们并指出，年底临近市场流动性略有减少，机构亦无意掀起波澜，以平客盘为主；而汇率平稳走势亦令交投空间锐减，自营更愿意做大成交量。本周美联储加息预期或已基本消化，市场更关注监管层是否会跟进调整市场利率。

“到了年底，大家不想做方向性交易，不想拿头寸，更愿意做量，所以波动就很小。”一中资行交易员称。

他并指出，今日美元指数较上日小幅回调，但被购汇抵消，导致汇价维持平稳。

“市场太稳了，大家都没什么交易动力。”一中资行交易员称。

全球汇市方面，美元兑日圆周一上探四周高位，受到美国升息预期的支撑。比特币期货开始交易，吸引关注。市场普遍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在周三结束的两日政策会议上升息，且2018年可能会再升息两或三次。但低迷的通胀给明年的政策前景蒙阴。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6173 6.6175 0.00%

中间价 6.6152 6.6218 0.10%

成交额 256.86亿美元 265.87亿美元

日内波动幅度(pips) 47 日低6.619 日高6.6143

今年以来升贬幅度 5.02%

2005年汇改以来升贬幅度 25.07%

一年期美元/人民币掉期 1072

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.621 6.6231

一年期NDF 6.765 6.776

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.617元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7962元、5.8331元和8.8586元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)