人民币小幅收跌 美联储利率决议前市场无意选择方向

路透上海/北京12月12日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅收跌，市场整体波幅比较有限。交易员指出，月中客盘购汇需求略有上升，不过客盘结购汇较为均衡，人民币在美元反弹的带动下小跌，但目前并未摆脱区间横向波动的迹象。

他们并指出，市场对本周美联储加息预期基本消化，但明年美国税改是否通过以及改革力度，还有美国基建投资的力度，将影响明年美元指数走势。而年内除非美元有重大突破，人民币难有方向，自营机构亦更愿意做大成交量。

“汇市窄幅震荡，两边的flow都有，明晚美联储议息，估计之前都是窄幅震荡。”一外资行交易员称，“临近年底，汇率不会有大的变动，明年就看美国税改是否通过。

亦有中资行交易员表示，目前观察美联储加息之后会不会有变化，估计大家任务都完成差不多，不少交易员都休假去了。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二持坚于两周高点附近，交易员等候美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周的货币政策会议，以寻觅新的刺激因素。外界广泛预期美联储将在周三结束的为期两天的政策会议上决定加息，且预计明年将进一步收紧政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6212 6.6173 -0.06%

中间价 6.6162 6.6152 -0.02%

成交额 264.46亿美元 256.86亿美元

日内波动幅度(pips) 139 日低6.6239 日高6.61

今年以来升贬幅度 4.96%

2005年汇改以来升贬幅度 25.00%

一年期美元/人民币掉期 1111

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6228 6.6219

一年期NDF 6.7775 6.775

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6221元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7956元、5.8363元和8.8349元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)