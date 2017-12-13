人民币微收升 机构观望情绪浓等待美联储议息落地

路透上海/北京12月13日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘低开，午后转为收升，中间价则跌近90点至三周新低。交易员指出，市场对美联储加息已经充分预期，需要关注的是对明年加息次数的暗示。隔夜美元指数小幅反弹施压中间价，但汇价走势依旧平稳，波动空间不大。不过机构观望情绪浓，自营盘大都清空隔夜头寸，等待美联储决议落地。

他们并指出，由于即期市场走势平衡，且无明显升贬值预期，掉期市场也逐渐恢复供求关系主导的走势，长端买需相对较多推高了美元/人民币一年期掉期点至近四个月高点；由于撮合交易暂时未计入年度考核，加上近期市场波动有限，部分机构仍有做量的需求。

“这次大概率加息，就看美联储讲话的态度，这会暗示明年加息的节奏。”一外资行交易员称，“最近税改推进顺利，还有明年初基建的预期，现在到明年初美元都有反弹的动力。”

亦有中资行交易员表示，现在市场结售汇比较均衡，所以对美指变化反应并不明显，这和前两年还是有比较大的区别。

全球汇市方面，美元为期两周的涨势在周三划上句点，此前民主党在极度保守的阿拉巴马州拿下参议员席位，这给未来数月的美元前景增添新的不确定性。即便美联储周三决定进行年内第三次升息，交易商也不太相信，美联储政策制定者暗示的明年升息次数会高于目前市场价格所反映的两次。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6203 6.6212 0.01%

中间价 6.6251 6.6162 -0.13%

成交额 225.75亿美元 264.46亿美元

日内波动幅度(pips) 131 日低6.6298 日高6.6167

今年以来升贬幅度 4.97%

2005年汇改以来升贬幅度 25.02%

一年期美元/人民币掉期 1101

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.624 6.6268

一年期NDF 6.7805 6.7845

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6206元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7725元、5.8365元和8.8239元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)