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人民币微收升波幅狭窄 市场流动性好机构做量兴趣浓
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#中国财经
December 15, 2017 / 9:42 AM / a day ago

人民币微收升波幅狭窄 市场流动性好机构做量兴趣浓

2 分钟阅读

路透上海/北京12月15日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则小幅调整。交易员指出，欧洲央行鸽派言论打压欧元，但美国税改议案角力也限制美元指数反弹空间，中间价随美指小跌；今日市场流动性非常好，点差较小，而年内汇价料难有方向，机构对做量的兴趣较浓。

他们并表示，美元/人民币长端掉期本周冲高至1,130点后小幅回落，表明企业购汇需求持续性并不强，且受人民币流动性相对充裕的影响，预计长端掉期走势仍会维持区间波动；由于市场预期分化非常明显，料跨年后个人购汇额度重新释放后购汇也不会明显增加。

“加息之后市场的有效波动还可以，流动性很好，上行和下行的阻力都比较大，大家的观点有一些交锋。”一中资行交易员称，“大家对小波动已经习惯了，都认为年底汇价不会有什么方向。”

亦有外资行交易员表示，年终了，就看企业客盘的情况了，机构如果不做量，应该没什么交易兴趣。

全球汇市方面，美元兑日圆周五下滑至九日低位，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫，令人担心税改提案可能不会以当前状态获得通过。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6084 6.6088 0.01%

中间价 6.6113 6.6033 -0.12%

成交额 259.3亿美元 288.44亿美元

日内波动幅度(pips) 51 日低6.6112 日高6.6061

今年以来升贬幅度 5.16%

2005年汇改以来升贬幅度 25.24%

一年期美元/人民币掉期 1065

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6091 6.6055

一年期NDF 6.7655 6.7665

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6069元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7911元、5.8909元和8.8771元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进

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