人民币收贬近百点成交扩量 受尾盘购汇增加打压

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收贬近百点，中间价小幅调降，成交量明显扩大。交易员指出，美国税改议案有望本周通过，提振隔夜美元指数打压中间价，人民币随之走贬；尾盘时段客盘购汇增加，打压境内人民币汇率扩大跌幅，并带动CNH走贬。

他们并表示，境内市场目前以平客盘为主，自营交投兴趣不浓，但日内汇价有效波动不大，增加机构倒量动力，成交量较上日扩大近两成。至于日内公布的结售汇数据符合预期，对市场影响有限；当前场内并没有明显的升贬值预期，年内料人民币维持在6.6-6.65的区间内波动。

“年底其实大家没什么兴趣做交易，完全是被客盘主导，尾盘（美元）明显是被客盘推上去的。”一外资行交易员称，“离岸和在岸两个市场都没什么波动的时候就互相看，一个上去了另一个就会跟上。”

亦有中资行交易员表示，发美元债的动不动回来一笔结汇的，对冲了最近能源进口增加的购汇，所以近期结售汇相对均衡的。

中国11月银行结售汇再现逆差75亿美元，中断了此前连续两个月 的结售汇顺差；当月涉外收付款亦呈现小幅逆差。不过外管局表示，跨境资金流动总体仍属 平稳，未来料将继续保持平衡格局。

全球汇市方面，美元兑其他货币周一守住温和涨幅，周末美国税改议案距离最终批准又前进了一步，提振美元。美元之前小升，因参众两院税改议案协商委员会的共和党议员朝最终版本议案又前进了一步，其中涉及大幅调降企业税。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.617 6.6084 -0.13%

中间价 6.6162 6.6113 -0.07%

成交额 309.71亿美元 264.9亿美元

日内波动幅度(pips) 72 日低6.6182 日高6.611

今年以来升贬幅度 5.02%

2005年汇改以来升贬幅度 25.08%

一年期美元/人民币掉期 1065

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6165 6.6064

一年期NDF 6.769 6.7568

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6131元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7896元、5.8694元和8.8289元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）