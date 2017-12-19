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人民币收涨近百点 尾盘结汇涌现带动人民币迅速收升
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#中国财经
December 19, 2017 / 9:38 AM / 2 days ago

人民币收涨近百点 尾盘结汇涌现带动人民币迅速收升

2 分钟阅读

路透上海/北京12月19日 - 人民币兑美元即期周二收涨近百点，中间价亦调升。交易员指出，隔夜美元指数小幅下跌提振中间价，但早盘时段购汇需求限制了人民币即期汇价的反弹空间；午后欧元冲高，且受客盘结汇带动自营美元多头纷纷平盘，导致收盘前人民币迅速走升。

他们表示，上日尾盘实需购汇较多，不少自营盘囤积美元多头等待购汇，但今日午后大笔购汇并未出现，导致美元多头集中结汇。而随着近期人民币资金面短端宽松，境内美元掉期短端亦持续走低。

“最近一直有购汇，昨天尾盘也是有购汇，就有自营囤货；下午欧元涨了，加上有客盘结汇，自营多头就纷纷平仓，（美元）就一下子砸下来了。”一中资行交易员称。

他并指出，由于年底自营盈利指标已经完成，头寸不多，今天的波动并不算大；如果类似的情况发生在二三季度，那可能人民币的涨幅将超过200点。

全球汇市方面， 欧元周二小幅上涨，因投资人对于美国税改获得通过后提振美国经济的效应持审慎看法，而其他主要货币大多呈现窄幅区间波动，市况相对清淡。年末假期之前，交易商避免大举建仓，不过新闻报导指出，美国税制改革即将立法成功，协助支撑部分冒险意愿。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6075 6.617 0.14%

中间价 6.6098 6.6162 0.10%

成交额 310.15亿美元 309.71亿美元

日内波动幅度(pips) 132 日低6.6177 日高6.6045

今年以来升贬幅度 5.18%

2005年汇改以来升贬幅度 25.26%

一年期美元/人民币掉期 1040

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6045 6.6098

一年期NDF 6.7565 6.7568

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6121元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8065元、5.877元和8.8591元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红

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