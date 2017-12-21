购汇打压人民币转为收跌 年内料在6.6附近双向波动

路透上海/北京12月21日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，盘中一度大涨至6.5538，创9月8日以来新高，中间价则创逾三个月新高。交易员指出，昨日人民币大幅上行超出市场预期，机构踩踏加剧推升汇价，今早人民币短暂升破过去三个月来的波动区间顶部；随后逢低购汇盘涌出，打压人民币转为收跌。

他们并指出，离岸CNH本周也出现明显波动，这也导致离岸人民币流动性需求上升；好在离岸短端掉期并无明显变化，市场情绪整体平稳，预计不会发生流动性大幅紧张进而影响汇率的情况。由于今日市场波动较大，点差走阔，部分自营减少交易，成交量继续下滑。

“我们今天基本没做自营，开盘就亏，开盘就亏，价差太大没法做。”一中资行交易员称，“市场流动性不是特别好，某笔大额很容易带动市场往某个方向走。”

亦有中资行交易员指出，昨天和今早结汇较多，可能是临近年底大型集团要把海外的营收汇回；但今天购汇的力度也比较大，美元/人民币这个位置挺低的，预计后面还会有一些购汇出来，年底前美元/人民币预计在6.6附近双向波动。

“昨天美元兑人民币跌破6.60之后，自营也好客盘也好，预期比较一致，然后就出现踩踏，看今天早上买(美元)的人还是有的，不大会这么快破掉区间吧。”一外资行交易员称。

离岸人民币兑美元即期早盘升破6.55元关口，创逾三个月新高，同时市场对离岸人民币流动性的需求也出现上升。汤森路透数据显示，截止早上11:00，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度已被调用60.24亿元，金管局指定的一级流动性提供行也提供了30亿元的流动性。

同时，离岸人民币隔夜HIBOR拆借利率也小升22基点至2.07883%，一周拆借利率升49基点至3.232%；但离岸CNH短端掉期隐含利率维持在1.076%附近。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及九日高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本央行不会急于撤出超宽松货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5858 6.5798 -0.09%

中间价 6.5795 6.6066 0.41%

成交额 194.11亿美元 225.15亿美元

日内波动幅度(pips) 360 日低6.5898 日高6.5538

今年以来升贬幅度 5.52%

2005年汇改以来升贬幅度 25.67%

一年期美元/人民币掉期 1051

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.576 6.5645

一年期NDF 6.729 6.713

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5815元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8147元、5.795元和8.793元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）