FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
人民币小幅收跌 年末流动性稀疏交易中枢在6.55徘徊
频道
专题
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
国际财经
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
中国财经
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
财经视点
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
December 27, 2017 / 9:46 AM / 更新于 21 hours ago

人民币小幅收跌 年末流动性稀疏交易中枢在6.55徘徊

2 分钟阅读

路透上海/北京12月27日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收跌，跟随中间价震荡下行。交易员指出，年末行情延续，市场交投依旧清淡，而且缺乏外部指引，总体看客盘购汇需求略微偏多，一度打压人民币暂跌破6.56元关口。

他们认为，可能是大额客户看最近美元跌得比较厉害，有一些逢低购汇的需求释放出来，目前来看6.55以下是比较合适的购汇点位。估计元旦前后汇价延续宽幅波动，但大幅升贬概率并不大，交易中枢在6.55上下徘徊。

“这几天波动幅度比美元都大，主要还是流动性不好，结汇或者购汇一出来，市场就大幅波动，”一外资行交易员称。

交易员指出，从技术图形看，人民币升破6.57元后支撑变阻力，如果汇价跌回6.57元附近，可考虑出手结汇；由于银行间跨年资金价格大涨，境内美元/人民币相应跨年短端掉期点也出现明显上行，但预计节后将恢复平静。

全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周三下跌；油价本周反弹，支撑了加元等商品货币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5555 6.544 -0.18%

中间价 6.5421 6.5416 -0.01%

成交额 145.56亿美元 178.97亿美元

日内波动幅度(pips) 179 日低6.5614 日高6.5435

今年以来升贬幅度 6.01%

2005年汇改以来升贬幅度 26.25%

一年期美元/人民币掉期 1053

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5562 6.5416

一年期NDF 6.702 6.6867

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5554元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7805元、5.7922元和8.7762元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below