人民币小幅收跌 年末流动性稀疏交易中枢在6.55徘徊

路透上海/北京12月27日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收跌，跟随中间价震荡下行。交易员指出，年末行情延续，市场交投依旧清淡，而且缺乏外部指引，总体看客盘购汇需求略微偏多，一度打压人民币暂跌破6.56元关口。

他们认为，可能是大额客户看最近美元跌得比较厉害，有一些逢低购汇的需求释放出来，目前来看6.55以下是比较合适的购汇点位。估计元旦前后汇价延续宽幅波动，但大幅升贬概率并不大，交易中枢在6.55上下徘徊。

“这几天波动幅度比美元都大，主要还是流动性不好，结汇或者购汇一出来，市场就大幅波动，”一外资行交易员称。

交易员指出，从技术图形看，人民币升破6.57元后支撑变阻力，如果汇价跌回6.57元附近，可考虑出手结汇；由于银行间跨年资金价格大涨，境内美元/人民币相应跨年短端掉期点也出现明显上行，但预计节后将恢复平静。

全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周三下跌；油价本周反弹，支撑了加元等商品货币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5555 6.544 -0.18%

中间价 6.5421 6.5416 -0.01%

成交额 145.56亿美元 178.97亿美元

日内波动幅度(pips) 179 日低6.5614 日高6.5435

今年以来升贬幅度 6.01%

2005年汇改以来升贬幅度 26.25%

一年期美元/人民币掉期 1053

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5562 6.5416

一年期NDF 6.702 6.6867

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5554元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7805元、5.7922元和8.7762元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）