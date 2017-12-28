人民币收升逾200点至三个半月新高 美指下行刺激做多意愿

路透上海/北京12月28日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四午后扩大涨幅，最终收升逾200点，与中间价一并创下三个半月新高。交易员指出，美元指数下破93关口，部分刺激市场做多人民币意愿；当前仍有客盘主导，流动性较差，成交量维持低位，预计人民币短期料延续宽幅波动。

他们并称，鉴于美指持续疲软，预期人民币明年一季度稳中有升，接下来波动区间可能会在6.5-6.57元；此外，中国央行继续暂停公开市场操作，境内美元/人民币跨年的掉期点出现较大上行。

“走势还是要看flow(客盘)的，...美国税改也出了，还能有什么利好呢，我认为人民币升破6.5不奇怪，”一中资行交易员称。

中国国家外管局周四称，今年前三季度经常帐户和非储备性质金融账户均呈现顺差，储备资产增加；随着全球经济持续回暖带来外需增长，国内经济在合理区间运行，金融市场进一步对外开放，预计未来中国国际收支将继续呈现基本平衡的格局。

全球汇市方面，美元周四全线下滑，受10年期美债收益率下跌的拖累，而大宗商品货币受到金属和石油价格本周上涨的支撑。比特币再次承压，在卢森堡的Bitstamp交易所，比特币一度下跌10.8%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5348 6.5555 0.32%

中间价 6.5412 6.5421 0.01%

成交额 150.64亿美元 145.56亿美元

日内波动幅度(pips) 311 日低6.5603 日高6.5292

今年以来升贬幅度 6.35%

2005年汇改以来升贬幅度 26.65%

一年期美元/人民币掉期 989

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5337 6.5538

一年期NDF 6.6715 6.6976

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5312元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7989元、5.7969元和8.7858元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）