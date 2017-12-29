人民币2017年高调收尾 全年升值6.72%创九年来最大涨幅

路透上海/北京12月29日 - 与年初的悲观情绪形成巨大反差，人民币兑美元即期CNY=CFXS今年最终高调收尾，2017年最后一个交易日大幅收涨228点至6.5120元，与中间价一并刷新逾三个半月新高；全年则累计升值6.72%，创下九年来最大年度涨幅。

离岸人民币即期午后亦大涨近200点升至6.5129元，创9月11日以来新高。

交易员指出，去年底的基数很低，加上今年美元未如预期般强势，推高人民币汇价的全年上涨幅度；另一方面，临近元旦，市场流动性不佳，加大双边点差，波动性亦较平日更高。最近人民币涨幅远高于美元指数整体跌幅，估计元旦后会人民币会有所回调。

“年底流动性比较差，加上这两天美元也是明显调整，人民币这个反应也算正常。”一外资行交易员称。

今年按中间价计算的人民币累计升幅超6%，一改过去三年连跌走势，并创出九年来最大年度升幅；交易员称，应理性看待年度表现，如果放到较长时间跨度看，人民币弹性越来越高，逐渐向成熟市场货币靠近。

交易员预计，跨年之后个人5万美元每年的无理由购汇额度重新恢复对市场的影响非常有限，而2月有农历春节长假，3月将召开“两会”，人民币一季度表现最大的不确定在美元会否反弹。

中国央行第四季度例会称，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门；综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长；深化利率和汇率市场化改革，守住不发生系统性金融风险的底线。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一个月低位附近徘徊，澳元和加元等大宗商品相关货币则因能源和金属价格走高而触及两个月高位。美元指数持平于92.602，隔夜曾下滑0.4%至11月27日以来最低位92.573。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.512 6.5348 0.35%

中间价 6.5342 6.5412 0.11%

成交额 99.45亿美元 150.64亿美元

日内波动幅度(pips) 275 日低6.5325 日高6.505

今年以来升贬幅度 6.72%

2005年汇改以来升贬幅度 27.10%

一年期美元/人民币掉期 990

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5139 6.5321

一年期NDF 6.6565 6.6768

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5116元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7833元、5.7805元和8.7732元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）