美指疲软不敌购汇需求人民币收盘放量小跌 仍应寻机结汇

路透上海1月3日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收跌，中间价则创出20个月新高。交易员指出，虽然美元跌势不止，且中间价也创出新高，但客盘购汇需求较旺，导致即期市场价反应弱于中间价表现，预计弱势美元环境下人民币仍有上行空间，因此仍应寻机结汇。

他们并指出，午后人民币跌破6.51元关口后结汇需求再次出现；显然美指疲软不断提振市场看涨人民币情绪，部分有结汇需求的客户开始在远期市场出手，这可能部分增加即期购汇需求和长端掉期卖压，进而影响市场短期走势，但料无碍整体趋势。

“购汇需求还有，价格真的低，但感觉还是逢高结汇比较好，美元目前没有变方向的意思，（美元多头）树倒猢狲散，交易还是要跟随潮流。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员表示，人民币接下来应该还有一定的上行空间，但会不会升破去年9月创下的高点，还需要观察。

全球汇市方面， 欧元周三下跌，对此前的涨势稍事休整。围绕欧元区经济前景的乐观看法，以及欧洲央行将在2018年缩减购债计划的预期，之前推动欧元上涨。

招商银行总行外汇首席分析师李刘阳认为，通胀上行慢于预期且美国实际利率已经由负转正的情况下，第一季度美联储加息节奏可能会受到一定影响，这是美元在新年伊始继续走软的重要原因之一。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5017 6.4967 -0.08%

中间价 6.492 6.5079 0.24%

成交额 204.51亿美元 169.22亿美元

日内波动幅度(pips) 158 日低6.5118 日高6.496

今年以来升贬幅度 0.16%

2005年汇改以来升贬幅度 27.30%

一年期美元/人民币掉期 968

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4984 6.5015

一年期NDF 6.633 6.6312

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5018元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8282元、5.7872元和8.8397元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）