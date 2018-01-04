机构逢高结汇人民币收盘转升 美数据和美联储纪要影响转弱

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘小幅上涨，中间价则脱离20个月高点。交易员指出，之前乐观的美国经济数据以及美联储会议纪要助力美指反弹，提振客盘购汇情绪，但6.51元附近部分机构选择结汇，最终推动汇价收复早盘跌势，后续仍需关注客盘动向。

他们并指出，人民币汇价大幅上涨或者下跌的可能性都比较小，美指虽然短期利好，但欧元区经济数据也非常靓丽，综合对人民币汇率的影响反而不太好说，而考虑到中国已出炉的PMI等宏观数据也好于预期，短期人民币汇率上涨空间略大。

“美指这几天超卖了有反弹很正常，但趋势还是看下的，人民币应该还是会跟下的吧。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员则认为，美联储纪要对美元利好，市场对3月预期加息看法不一样，人民币可能会回调一下。

中国服务业在2017年最后一个月加速扩张，12月财新服务业PMI大幅回升，录得2014年8月以来的最高点至53.9，显示服务业扩张势头强劲。综合制造业和服务业数据来看，中国2017年经济运行平稳收官，经济基本面的韧性增强并将延续。

全球汇市方面，美元周四微涨，之前优异的美国经济数据以及偏鹰派的美联储(FED)会议记录帮助美元摆脱了近来的颓势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4968 6.5017 0.08%

中间价 6.5043 6.492 -0.19%

成交额 200.01亿美元 204.51亿美元

日内波动幅度(pips) 169 日低6.5117 日高6.4948

今年以来升贬幅度 0.23%

2005年汇改以来升贬幅度 27.39%

一年期美元/人民币掉期 1001

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4981 6.4955

一年期NDF 6.6325 6.6277

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4966元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8139元、5.7705元和8.782元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）