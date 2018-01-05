人民币收创四个月新高 关注晚间美国非农数据

路透北京1月5日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘创出四个月新高，盘中还短暂升破6.48元关口；中间价则再创20个月新高。交易员指出，在欧元EUR=强势支撑下，人民币做多情绪亦持续上升，但6.48元附近仍有购汇需求，如若今晚美国非农数据低于预期，料加剧美指弱势。

他们指出，日内境内客盘成交还算均衡，没有明确的方向，只是流动性缩窄，点差明显扩大，日内波动加剧，美国关键数据公布前部分机构倾向观望；由于普遍预期美元弱而人民币亦将转强，如果市场预期过于一致，容易导致市场过分拥挤而走势出现逆转的风险。

“（美元兑人民币）上去点就被打下来，大家应该对美指走强缺乏信心，如果美指收不住，人民币估计就要到6.45了。”一中资银行交易员称。

另一中资行交易员称，日间流动性不是很好，价差比较大了，和去年年底相对清淡的行情有点像。

根据路透调查中的大多数外汇分析师的预测，美元的困难处境预计在2018年将会缓解，但尚未结束。美元刚刚录得14年来最糟糕的年度表现。去年美元开局强劲，受到当选总统特朗普的减税和基础设施支出承诺的支撑。不过，美元到年底时却下跌了10%。

全球汇市方面，美元周四下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因欧元恢复升势，逼近三年来最高水平。美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势维持的时间不长。

“美元在接下来的一年将保持在下行轨道。”CIBC Capital Markets的10国集团(G10)外汇策略主管Jeremy Stretch表示。

中国央行发布进一步完善人民币跨境业务政策、促进贸易投资便利化的通知指出，凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。分析人士称，此举有助于推广人民币的国际使用，稳定外储和跨境资本流动。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4851 6.4968 0.18%

中间价 6.4915 6.5043 0.20%

成交额 151.1亿美元 200.01亿美元

日内波动幅度(pips) 122 日低6.491 日高6.4788

今年以来升贬幅度 0.41%

2005年汇改以来升贬幅度 27.62%

一年期美元/人民币掉期 983

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4806 6.4905

一年期NDF 6.614 6.6275

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4846元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8185元、5.7311元和8.7858元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）