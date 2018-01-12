美指疲软促人民币飙升创逾四个月新高 贸易数据助力

路透上海/北京1月12日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘飙涨0.63%，创逾四个月新高。交易员指出，隔夜美指大幅走弱及加上欧元强势，继续推升市场做多人民币情绪，午后一举升破6.47关口，而中国海关公布贸易数据亦助力人民币转强；如若美指仍偏弱势，人民币挑战去年9月高点的可能性越来越大。

他们并表示，政策扰动消化之后，市场仍将重点关注美指走向和客盘意愿，短期内美指弱势难改，这又会提振客盘结汇意愿，加上交易层面上，年前未结汇的资金还在结；当然即期结汇较多的话，可能会收紧美元流动性，进而打压美元/人民币掉期。

“主要是欧元强势和今天进出口数据，....交易层面应该是年前未结汇的资金还在结。”一中资行交易员称。

交易员还指出，顺差这么大，很可能大企业结汇比较集中。对于未来走势，有分析人士称，2018年美元指数不确定还是有的，人民币也不是就一直这么强。

中国海关总署周五公布，以美元计价2017年12月出口同比增长10.9%，进口同比增4.5%，路透调查预估中值分别为9.1%和13.0%；当月贸易顺差为546.85亿美元，远高于路透预估中值为顺差370亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周五下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累，欧元受到稳固支撑，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.468 6.5088 0.63%

中间价 6.4932 6.5147 0.33%

成交额 154.57亿美元 136.12亿美元

日内波动幅度(pips) 350 日低6.493 日高6.458

今年以来升贬幅度 0.68%

2005年汇改以来升贬幅度 27.96%

一年期美元/人民币掉期 1011

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4632 6.4911

一年期NDF 6.596 6.6241

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.474元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8078元、5.8144元和8.7712元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）