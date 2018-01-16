人民币放量收升至逾两年新高 美指跌势不止添动力

路透上海1月16日 - 中国人民币兑美元即期周二收盘续升，创2015年12月9日以来新高，但升幅较昨日明显收窄，中间价亦创25个月新高。交易员指出，市场对欧洲经济乐观预期提振欧元人气，助力人民币维持强势，进而加剧客盘结汇意愿。短期人民币料追随美指波动，而且流动性不佳情况下波动可能进一步上升。

他们并表示，本轮人民币表现基本和美元指数同步，因此人民币汇率指数基本持稳，且横向比较人民币兑美元升幅亦属正常，但美指弱势难改，人民币料易升难贬；随着即期价格的波幅增大，短期期权波动率再次爬高，短期不排除长短端期限波动率倒挂的情况。

“今天结售汇相对比昨天要均衡一点，但总体流动性仍很差，无形中放大了波动，没法参与，但是交易模式切换期内，也没办法，以后应该会好些。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员称，美元弱，结汇多是根本原因，市场运行逻辑基本没变，跟着趋势做总是没错的。

全球汇市方面，欧元周二持稳，在大涨之后稍事喘息。对于欧元区经济的乐观展望，以及有关欧洲央行(ECB)将缩减大规模货币刺激措施的预期，此前激励欧元劲升。美元走弱系因市场愈发相信全球复苏将超越美国经济增长，从而促使以欧洲央行为首的其他主要央行比预期更快退出宽松政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4366 6.4417 0.08%

中间价 6.4372 6.4574 0.31%

成交额 171.87亿美元 130.44亿美元

日内波动幅度(pips) 217 日低6.4442 日高6.4225

今年以来升贬幅度 1.17%

2005年汇改以来升贬幅度 28.58%

一年期美元/人民币掉期 1010

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4375 6.43

一年期NDF 6.5675 6.5566

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4345元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8818元、5.8122元和8.8729元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）