人民币收升至逾25个月新高 中国GDP超预期且美指疲软助力转升

路透上海1月18日 - 中国人民币兑美元即期周四收盘升至逾25个月新高，中间价则小跌暂时脱离逾25个月高点。交易员指出，昨日美指反弹并没有明显提振客盘购汇意愿，人民币跌破6.44元后结汇需求仍较多，午后美指再度转弱，结汇情绪再度被激起，扭转早盘跌势。

他们并指出，最新公布的2017年全年经济增速总体超预期，但也属预料之中，基本面稳中向好，加上市场对欧洲央行等货币政策正常预期越发强烈，市场对美元走弱的反应明显会大于走强的反应，因此实需客户而言，仍应跟随趋势合理操作；今早外管局公布去年结售汇数据影响不大。

“市场还是倾向看涨人民币的，但是人民币到6.41-6.42附近应该会缓一缓吧，”一外资行交易员称。

另一中资行交易员也表示，美元在关键点位有技术反弹很正常，但市场购汇情绪没有被调动起来，毕竟整个趋势在那儿摆着。针对企业结售汇，交易员建议，企业该结就结、该购就购，回过头看都是对的。”

中国国家统计局稍早公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速为七年来首度回升；其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。

而中国国家外汇管理局上午则公布，2017年银行结售汇逆差同比大降近七成，涉外收付款逆差则降近六成，整体来看外汇市场供求更趋均衡。外管局预计今年跨境资金流动仍将保持总体稳定，未来人民币汇率双向波动将成为常态。

全球汇市方面，欧元周四维持疲态，之前从三年高点回落，因欧洲央行官员本周发表的言论暗示对欧元近来的强势感到担忧。随着全球经济复苏更趋同步，其他主要经济体的央行开始转向收紧货币政策，令美元承受压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4255 6.4325 0.11%

中间价 6.4401 6.4335 -0.10%

成交额 129.32亿美元 155.69亿美元

日内波动幅度(pips) 188 日低6.4421 日高6.4233

今年以来升贬幅度 1.35%

2005年汇改以来升贬幅度 28.81%

一年期美元/人民币掉期 1015

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4285 6.4345

一年期NDF 6.5545 6.5621

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4301元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8487元、5.7808元和8.8936元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）