人民币收盘升至25个半月新高 强势走势料持续吸引关注

路透上海1月19日 - 中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘升至25个半月新高，盘中短暂升破6.39元关口，中间价亦刷新逾25个月高点。交易员指出，今日中间价大升且未对昨日市场过度反应进行相应调整，刺激市场做多人民币意愿，但午后逢低购汇略有回潮，人民币升势收窄，但人民币强势表现料吸引更多关注。

他们并表示，人民币连续快升之后，市场参与交易情绪也趋于谨慎，流动性不足反过来加剧市场波动；市场价升破6.40元关口后对各方的心理冲击会上升，不排除短期升势加速的可能，需继续关注欧元、美元指数的动向。

另外，交易员并称，美指弱势持续推高人民币，人民币汇率指数也被带上去，并逐渐逼近去年高点，接下来要观察监管层是否容忍汇率指数进一步走升；有效汇率作为货币锚如果不稳定，可能加剧市场不安。根据当前环境和定价机制，逆周期因子重启的概率明显上升。

“(美元兑人民币)跌破6.4对心理层面的影响还是很大的，我感觉市场总的想法还是逢高卖美元吧，但市场流动性不好，很难做。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员称，午后人民币走势和美指有所偏离，在6.39-6.40元附近有逢低购汇需求，但美指大趋势仍将走弱，如果预计人民币汇率指数整体持稳，就要求人民币兑美元升势不能太快。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.09%至95.25，逼近去年11月触及的阶段高点；SDR篮子指数微升至96.45，BIS篮子指数微升至96.23。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五位于三年低点附近，对美国政府可能停摆的担忧，加剧了美元因全球货币政策越来越趋向正常化而显露出的颓势。美元指数周四曾一度跌至90.104，为2014年12月以来最低，今年以来该指数已下跌1.8%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.404 6.4255 0.34%

中间价 6.4169 6.4401 0.36%

成交额 132.16亿美元 129.32亿美元

日内波动幅度(pips) 212 日低6.41 日高6.3888

今年以来升贬幅度 1.69%

2005年汇改以来升贬幅度 29.24%

一年期美元/人民币掉期 981

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3988 6.4199

一年期NDF 6.521 6.545

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4032元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8582元、5.7848元和8.9126元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）