人民币收盘飙升495点 1月涨幅3.5%为1994年汇率并轨来最大

路透北京1月31日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三午后扩大涨幅收盘飙升495点，至2015年8月10日以来新高，中间价则续跌；市场价转为强于中间价方向运行。1月人民币兑美元涨幅累计高达3.5%，创1994年汇率并轨以来最大单月涨幅。

交易员表示，今日人民币大涨，主要是因市场对美国总统特朗普最新讲话反应有限，美元指数再次跌破89关口，推动结汇需求增多，继续支撑强势人民币。不过成交量比较稀少，全天成交不足以往日均成交量的一半。

他们并指出，北京时间周四凌晨美联储将公布利率决议，在此之前市场普遍谨慎，且市场基本消化美国3月可能加息预期，预计美元短期仍面临调整压力；国内持汇者除了选择即期结汇以外，也有部分采取近结远购方式缓解美元下行压力，导致长端掉期点持续上行。

“市场没有流动性，没法做交易，平均点差估计要到50-60，自营没法做，客盘也很少，...美元现在没有底，市场如同漩涡一样。”一中资交易员称，政策没有任何指引情况下，人民币汇价升破6.3毫无阻力。

另一中资交易员称，最近美元/人民币波动有点规律的，大跌几天然后窄幅波动几天接着下跌，和美指走势比较相似，也会相互影响，“我认为美指起码还有一波下杀，之后才有级别比较大的反弹行情。”

全球汇市方面，美元周三下跌0.25%，料将创下近两年来最大月线跌幅，美国总统特朗普首次发表国情咨文演讲未能对美元的下跌行情起到安抚作用。

现在市场焦点转向稍晚美联储公布的货币政策声明，以及美国周五公布的就业报告。外界普遍预期美联储本周将维持利率不变，投资人将从其政策声明中寻找对今年利率前景的暗示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.292 6.3415 0.79%

中间价 6.3339 6.3312 -0.04%

成交额 70.15亿美元 106.53亿美元

日内波动幅度(pips) 475 日低6.3325 日高6.285

今年以来升贬幅度 3.50%

2005年汇改以来升贬幅度 31.54%

一年期美元/人民币掉期 1132

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.2988 6.3287

一年期NDF 6.421 6.456

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.296元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8379元、5.7944元和8.9345元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）