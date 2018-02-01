购汇需求增多人民币收盘小跌 但预期调整空间有限

路透上海/北京2月1日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘小跌，中间价则大涨近300点至2015年8月11日以来新高。交易员称，今日中间价和市场预测值有一定偏差，或启动逆周期进行过滤；而国际美元一度扳回部分近期跌幅，这些信号小幅提振购汇需求，成交略扩，但预计人民币调整空间仍有限。

他们指出，人民币中间价低于市场预期，根据定价机制，人民币汇率CFETS指数大幅升至19个月新高，若中间价继续过滤，可预期CFETS指数仍有上行空间；隔夜美联储利率决议小幅提振美指，市场将焦点转向周五美国非农就业数据，以进一步确认3月加息预期。

“升得太快了，这速度下去到年底人民币升到哪都不敢想象。”一外资行交易员称，“现在各家机构改预期目标的速度还赶不上实际升值速度，看来央妈真的容忍汇率波动。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日升0.45%至96.25，创2016年6月6日以来新高。

美联储周三维持利率不变，但预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。

全球汇市方面，美元周四一度扳回部分近期跌幅，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)称境内通胀有望上升，但是鉴于货币政策收紧已被市场消化，交易商正观察即将公布的数据支撑美元力道是否不仅止于一个短暂的喘息。

美元1月录得2016年中期以来最差月度表现，胶着于近三年低位处，亚洲盘时一度上涨，但随后又将涨幅回吐。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.296 6.292 -0.06%

中间价 6.3045 6.3339 0.47%

成交额 109.85亿美元 88.97亿美元

日内波动幅度(pips) 218 日低6.3084 日高6.2866

今年以来升贬幅度 3.43%

2005年汇改以来升贬幅度 31.46%

一年期美元/人民币掉期 1087

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.2996 6.2978

一年期NDF 6.422 6.4144

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3021元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8174元、5.7524元和8.9485元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）