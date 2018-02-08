人民币收盘暴挫1.05%为近两年半最大日跌幅 或就此点燃做空情绪

路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘暴跌1.05%创2015年8月12日以来最大单日跌幅，盘中一度大跌954点至6.3550，中间价则续创8.11汇改以来新高。交易员指出，隔夜美元指数大幅反弹，今日中间价疑似继续逆周期过滤，加上市场担忧过于强势汇率可能影响出口，离岸CNH调整带动在岸人民币一路狂跌。

他们并表示，国际股市震荡也可能在一段时间内为美指提供支持。另外中国公布的1月贸易顺差远低于市场预期，也帮助拉低人民币即期汇率，但市场仍存较大结汇意愿，该预期也会限制人民币调整空间。

离岸人民币兑美元即期大幅下行,盘中一度跌至6.3770元关口，与在岸即期价差阔至逾300点，套利交易迅速增加，推动在岸汇价下挫，此举并释放了在岸压抑已久的购汇情绪。交易员并强调，不排除人民币就此止住单边升值走势，迎来一波调整行情。

“（离在岸）价差交易蛮多的，境内外套利盘这个力量就是推动境内暴跌的最大因素，整个平衡在中午左右一下子被打破了，...加上压抑的购汇力量，境内情绪很容易被点燃。”一外资行交易员称。

另外由于近期有疑似逆周期系数持续出手，人民币汇率CFETS指数升势明显加速，周四升0.45%创近22个月新高。

中国海关总署周四公布，以美元计价1月出口同比增长11.1%，进口同比增长36.9%，路透调查预估中值分别为增长9.6%和9.8%；同时，1月贸易顺差为203.4亿美元，路透预估中值为顺差541亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四脱离近期低点，得益于欧元疲势和美债收益率上升，但对最近股市震荡的担忧令美元走势受限。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.326 6.2596 -1.05%

中间价 6.2822 6.2882 0.10%

成交额 138.42亿美元 152.21亿美元

日内波动幅度(pips) 750 日低6.355 日高6.28

今年以来升贬幅度 2.94%

2005年汇改以来升贬幅度 30.83%

一年期美元/人民币掉期 1163

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3481 6.3197

一年期NDF 6.475 6.4396

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.323元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7527元、5.7696元和8.7744元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）