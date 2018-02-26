人民币放量收涨逾300点创半个月新高 实需客盘结汇推高汇价

路透上海2月26日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一放量收涨310点，创2月9日以来的新高；中间价今日亦大涨逾百点。交易员指出，随着假期因素消退，且美元指数在90关口附近重新调整，市场成交十分活跃，实需客盘结汇需求增加，短期可能市场仍会参照美指波动，关注美联储新任主席鲍威尔本周国会首次证词。

他们并表示，中国全国“两会”即将召开，市场普遍认为重大会议期间不会允许汇率出现失控式波动，但在汇率弹性明显上升前提下，企业仍应坚持风险中性原则，做好汇率避险；而美元指数目前延续在88-90.6区间宽幅波动，预计人民币暂不会突破6.29-6.36区间。

“全天都在中间价下方，结汇还是多...后期仍要看美指是不是会快速下跌，结合两会即将召开，估计人民币短期维持震荡的概率高一些，”一外资行交易员称。

全球汇市方面，美元周一下跌，失去了近来的部分动能，因美国公债收益率(殖利率)下跌，但由于投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔于国会首次作证前持谨慎态度，美元波动不大。

本周关注焦点是鲍威尔就货币政策和经济形势在国会发表的证词陈述。鲍威尔将于2月27日周二（当地时间）在众议院金融服务委员会，就美联储的半年度货币政策报告和经济形势发表证词。金融服务委员会原计划鲍威尔于2月28日周三发表证词。但委员会没有说明时间调整的原因。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.307 6.338 0.49%

中间价 6.3378 6.3482 0.16%

成交额 216.6亿美元 80.4亿美元

日内波动幅度(pips) 335 日低6.3384 日高6.3049

今年以来升贬幅度 3.25%

2005年汇改以来升贬幅度 31.23%

一年期美元/人民币掉期 1034

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3065 6.3273

一年期NDF 6.432 6.4529

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3084元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7719元、5.9207元和8.847元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）