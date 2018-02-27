逢低购汇促人民币收盘涨幅缩窄 关注鲍威尔国会证词

路透上海2月27日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘涨幅缩窄，中间价则大涨逾230点回到6.3150元附近。交易员指出，中间价遵循定价机制，但市场价在强于6.3元关口附近购汇需求明显上升，限制了人民币反弹空间，后续会否重新升破6.3元关口，还需看美指走向。

他们并表示，市场关注美联储新任主席鲍威尔的国会证词，在此之前市场整体谨慎；目前美指呈现箱体震荡，而在美指突破波动区间之前，人民币料亦无虞；由于春节后大行卖压较强，境内美元/人民币长端掉期小幅下行。

“这两天还是结汇偏多，...短期逻辑没变，美指涨的时候人民币没有大贬，美指一跌人民币就涨。虽然现在市场认为美联储偏鹰派，但美指也没有走得很强，90都没法走稳。”一中资行交易员称。

在他看来，虽然中国两会在即，但现在中国各种数据都比较不错，包括外储和结售汇等，汇价固然不会走出波澜壮阔的上涨行情，但短期仍看涨，且未来市场的弹性比较大的状态会延续。

值得一提的是，这两天成交量突然放大，其主要原因是之前中国外汇交易中心公布的日成交量仅限于询价交易量，而现在公布的则包括结算日两天（T+2）及两天以内（T+1,T+0)的询价及撮合交易量。

全球汇市方面，美元兑多数主要货币周二小幅下跌，美联储新任主席鲍威尔周二发表证词之前，交易商多持审慎态度；鲍威尔的国会证词可能决定美元自三年低点反弹的势头是否还有延续空间。

鲍威尔的国会作证将是他在本月稍早宣誓就任以来首度公开露面。交易商将密切观察这位新任主席是否会延续前主席叶伦的渐进货币政策，还是会采取更为强硬的立场。数名决策者认为，美联储到了全面反思通胀问题的时候了，需要进行速度更快的升息来抑制消费者物价的上涨。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3064 6.307 0.01%

中间价 6.3146 6.3378 0.37%

成交额 224.29亿美元 216.6亿美元

日内波动幅度(pips) 207 日低6.3143 日高6.2936

今年以来升贬幅度 3.26%

2005年汇改以来升贬幅度 31.24%

一年期美元/人民币掉期 1029

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3065 6.2963

一年期NDF 6.434 6.421

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3096元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7852元、5.8961元和8.8231元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）