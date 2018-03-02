人民币收盘跌幅缩窄 美贸易战忧虑压制美指反弹

路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘跌幅变窄，盘中一度大跌近200点，无视中间价微升走势。交易员指出，隔夜美指出现调整，推动中间价小幅上行，不过美元空头回补需求一度打压汇价，但客盘结汇支撑汇价，两会将至亦支撑人民币做多情绪，毕竟美指.DXY未能站稳90.5的关键水准。

他们并表示，美联储主席鲍威尔最新评论提升了年内升息四次的预期，但中期看美指下行走势暂未改变，而市场对美国总统特朗普的贸易战忧虑明显削弱了持续升息利好，因此人民币继续调整空间或有限。

“美指反弹的时候也会出来不少结汇...而且两会要来了，估计人民币会比较稳健一些。”一外资行交易员称。

以往每年两会等重要政治事件期间，人民币汇价都相对稳健，不过亦有交易员指出，随着央行逐渐退出常态性干预，汇市波动幅度明显加大，也不排除人民币汇价在两会期间出现较大波动。

全球汇市方面，美元周五表现低迷，之前从六周高点大幅下滑，因美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征高额关税，削弱了美元持续一周的反弹势头。

欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，关注民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。德国主要政党也将于周日就执政联盟协议做出决定，达成该协议将确保总理默克尔获得第四个任期。英国首相特雷莎·梅将在周五发表重要演讲，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3472 6.343 -0.07%

中间价 6.3334 6.3352 0.03%

成交额 231.48亿美元 211.82亿美元

日内波动幅度(pips) 278 日低6.3622 日高6.3344

今年以来升贬幅度 2.60%

2005年汇改以来升贬幅度 30.40%

一年期美元/人民币掉期 1043

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3465 6.3499

一年期NDF 6.475 6.4775

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3497元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7891元、6.0061元和8.7434元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）