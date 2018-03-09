人民币收盘小跌结汇需求较多 中国央行官员答记者问影响有限

路透上海3月9日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周五收盘小跌，中间价则跌逾200点至两周新低。交易员指出，外部美指反弹再度成为影响人民币走势的关键，中间价因此明显调低；另外市场价靠近6.36元提振客盘结汇需求，缓解了跌势，短期人民币料难摆脱6.30-6.36元区间。

他们并指出，中国央行官员今早就”金融改革与发展”答记者问对汇市的直接影响并不明显，市场将焦点转向晚间美国非农就业数据，如果数据偏离市场预期较大，则可能引发市场剧烈波动。

“外部不大动的情况下，市场供需变化决定市场波动方向，今天结汇需求要多一些的，这种行情做市商最开心了，”一外资行交易员称。

另一中资行交易员称，最近即期市场波动较小，外部美指反弹了一些，但客户的反应会稍微滞后一点；若美指不能快速上行，人民币还是会维持区间波动。

中国央行副行长潘功胜周五表示，2017年以来，中国跨境资本流动和外汇供求基本平衡，外汇储备小幅上升，人民币汇率预期稳定，市场主体行为也比较理性，对外汇市场前期采取的宏观审慎的逆周期调控已基本退出。

全球汇市方面，美元兑日圆周五跳涨0.5%，因朝鲜核问题僵局有望突破的憧憬升高，且日本央行再度确认未来数月坚守超宽松政策立场的决定。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.337 6.3321 -0.08%

中间价 6.3451 6.3239 -0.33%

成交额 190.53亿美元 239.3亿美元

日内波动幅度(pips) 262 日低6.3594 日高6.3332

今年以来升贬幅度 2.76%

2005年汇改以来升贬幅度 30.61%

一年期美元/人民币掉期 1015

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3387 6.345

一年期NDF 6.469 6.4711

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3348元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.803元、5.9381元和8.7552元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）