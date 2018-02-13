午后客盘购汇促人民币连两日收跌 市场等待美国通胀数据

路透上海2月13日 - 人民币兑美元即期周二先扬后抑收跌150点，为连续第二天收跌，已较上周创下的盘中最高纪录回落近1.5%；今日中间价大幅走贬246点，创2月8日以来新低。交易员指出，这两天午后均出现客盘购汇，量虽然不算大，但在节前流动性不佳背景下仍对汇价形成拖累，而美指再次跌破90关口，一定程度缩减人民币尾盘跌幅。

他们并表示，美指是当前汇市的关键锚，市场对美指是否能持续稳定在90.5上方关注度较大，因为前期人民币升值有些矫枉过正，市场期待一轮回调，而这一轮回调的基础就在于美指能稳住，市场期待周三美国公布通胀数据，以进一步判断美元走向。

“这两天下午都出现了客户端购汇盘，下午的购汇明显多一些，...明天也说不定还有行情出来，企业手里一直都有美元头寸的。”一中资行交易员称。

中国国家外汇管理局发布关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知称，银行为客户办理远期结售汇业务，在符合实需原则前提下，到期交割方式可以根据套期保值需求选择全额或差额结算。差额结算的货币为人民币，用于确定轧差金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日跌0.58%至96.59；SDR篮子指数跌至97.57，BIS篮子指数跌至99.08。

全球汇市方面，美元周二下滑，因全球股市在上周大跌后已稳住阵脚，提振投资者风险偏好。不过许多市场参与者并不相信最糟糕时期已经过去，周三美国消费者物价数据公布前美债收益率仍卡在高位。该项数据有可能重新点燃对通胀的担忧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.344 6.329 -0.24%

中间价 6.3247 6.3001 -0.39%

成交额 100.57亿美元 145.66亿美元

日内波动幅度(pips) 300 日低6.352 日高6.322

今年以来升贬幅度 2.65%

2005年汇改以来升贬幅度 30.46%

一年期美元/人民币掉期 1123

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.337 6.3243

一年期NDF 6.472 6.4549

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.346元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8181元、5.8911元和8.7952元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）