人民币收涨至近两年半新高 美指短暂坚挺无碍市场结汇

路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周二先抑后扬，创2015年8月10日以来收盘新高，中间价则小幅下行。交易员指出，隔夜美元指数明显反弹，今日中间价跟随调整，但由于客盘结汇需求仍相对较多，限制了人民币调整空间，除非有大额购汇，短期人民币料难改易升难贬走势。

他们并称，短期美元似乎有企稳迹象，但全球股市大跌带来的避险需求持续影响会否成为新的关注点还不好判断；目前结汇需求导致市场价持续偏强，逆周期因子过滤可能会继续推升人民币CFETS指数。

“结汇的量其实不是很大，但没有（美元）买盘，自营盘买盘的兴趣也不浓，市场就往下走了，”一中资行交易员称，“只要没人接，（美元）就一直会往下。”

他并强调，除非美指大幅上扬，但如果不超过90.5，就不是美指真正的反弹，否则人民币汇价就不会有明显的回调。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至96.83，续创2016年6月3日以来新高。

全球汇市方面，美元周二走势坚挺，因全球股市暴跌促使焦虑不安的投资者削减风险资产曝险，寻求美元提供相对安全的庇护。美元兑多数货币持坚，不过兑日圆下滑。由于日本的经常帐盈余，日圆在市场动荡时期被视为避险货币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2783 6.2927 0.23%

中间价 6.3072 6.3019 -0.08%

成交额 -- 115.23亿美元

日内波动幅度(pips) 327 日低6.3027 日高6.27

今年以来升贬幅度 3.72%

2005年汇改以来升贬幅度 31.83%

一年期美元/人民币掉期 1140

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.29 6.312

一年期NDF 6.4175 6.4355

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.2848元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7898元、5.7625元和8.7712元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）