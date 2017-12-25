人民币兑美元收升0.4%至逾三个月新高 客盘主导波动加大

路透上海12月25日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收升0.4%，与中间价同创逾三个月新高，午后涨幅一度扩至逾300点并升破6.54元关口。交易员指出，中间价上行小幅提振市场做多意向，但本周为年末最后一周，交易盘基本淡出，客盘主导日内波动。

他们并表示，美国加息和税改利好落地，但并未提振美元指数，这或提振结汇意愿，进而推升人民币走势；但时值圣诞和元旦假期，市场交投清淡，成交量依旧在低位徘徊，双边点差也较大，需谨防流动性不足导致的市场意外波动的可能。

“中间价没什么意外，但给了市场一个卖美元的理由，...流动性不好，交投兴趣不大。”一中资行交易员称。

交易员指出，美指偏弱，客盘结汇偏多，而投机盘基本淡出市场情况下，必然令日内波动扩大，但这跟趋势无关。预计本周后几天整体交易流动性也依然不会太高，因此不排除客盘交投放大日内波动的情况。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周一基本持平，假日期间市场交投清淡。年末各银行纷纷筹集美元资金，推动美元/日圆远期贴水扩大。

“即使美元短期利率上升，但2017年却是美元无法上涨的一年，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5404 6.5687 0.43%

中间价 6.5683 6.5821 0.21%

成交额 149.1亿美元 175.51亿美元

日内波动幅度(pips) 373 日低6.5745 日高6.5372

今年以来升贬幅度 6.25%

2005年汇改以来升贬幅度 26.54%

一年期美元/人民币掉期 1007

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.5445 6.5644

一年期NDF 6.7 6.6993

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5408元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7701元、5.7757元和8.7599元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）