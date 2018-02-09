路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.3208元附近

路透北京2月9日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.3208元附近，较上日贬值约386点。

上日人民币兑美元即期CNY=CFXS收报6.326元，而中间价则为6.2822元。根据定价机制，今日中间价变动中，有438点下跌反映市场供求影响，另有52点上涨反映的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数；“逆周期因子”影响暂未发生作用。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.2839元，和外汇交易中心公布的实际值偏差17点。上日路透根据CFETS公布的中间价测算，人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数分别为97.46、98.37和99.91。

2016年2月以来中国初步形成“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币对美元汇率中间价形成机制，2017年2月将中间价对一篮子货币的参考时段由24小时调整为15小时，5月底外汇市场自律机制汇率工作组在中间价报价模型中引入“逆周期因子”，而在2018年初中国央行建议各报价行“可以调整”报价模型中的“逆周期系数”，使其恢复中性。(完)