推进北京市服务业扩大开放 加快人民币跨境使用--国务院

路透北京7月11日 - 中国国务院最新批复北京市服务业扩大开放综合试点方案，将在北京市滚动推出新一轮服务业扩大开放措施，研究允许新设或改制成立的外商独资银行或中外合资银行在提交开业申请时可以同时申请人民币业务，加快推进人民币跨境使用。

中国政府网周二公布“深化改革推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案”，称将在北京市继续推进境外投资便利化，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，在对境外投资实行备案为主、核准为辅管理模式的基础上，加强对企业境外投资项目的真实性审核。

方案称，加快推进人民币跨境使用。适应服务贸易发展需要，支持符合条件的非金融企业通过跨境发行人民币债券或上市融资募集的资金根据需要在境内外使用。

拓宽境外人民币投资回流渠道，创新面向国际的人民币金融产品，扩大境外人民币投资境内金融产品的范围。拓展跨境电商人民币结算业务，允许互联网企业开展经常项下跨境人民币集中收付业务。

探索完善人民币境外贷款管理方式，支持银行业金融机构对企业境外项目投放人民币贷款。鼓励保险机构开展跨境人民币业务创新，支持保险机构开展跨境人民币再保险，研究保险机构开展跨境双向人民币资金池业务。

同时，深化外汇管理体制改革。探索转变外汇管理和使用方式，试点采用负面清单管理模式。支持开展跨国公司总部企业外汇资金集中运营管理。

丰富金融机构类型和参与主体。支持境外中央银行和国际金融组织在京设立代表处或分支机构，鼓励金融机构在京发展。鼓励外资银行申请人民币业务牌照，完善行政许可流程，开辟绿色通道。允许在京设立的符合条件的中小银行依据现行政策法规在境外设立分支机构。

此外，还将加大金融服务实体经济力度。支持在中关村设立境外股权投资基金，支持保险资金等长期资金委托保险资产管理、证券期货等经营机构开展跨境投资。

在其它服务业方面，允许外资进入航空运输销售代理行业；允许外商在特定区域投资音像制品制作业务，投资设立演出场所经营单位、娱乐场所，不设投资比例限制。

进一步降低投资性公司、人才中介机构的外资准入门槛，探索密切中国律师事务所与外国及港澳台地区律师事务所业务合作的方式与机制；在健康医疗服务领域，允许在京对符合条件的在国外研发的药品开展临床试验。（完）

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