人民币收盘扩大跌幅 美指持坚刺激美元空头回补需求

路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周四收盘扩大跌幅，但6.345元附近结汇需求仍不少，今日中间价走弱。交易员指出，美联储持续升息预期小幅提振美元指数至六周高点，并攀上90.5关键水准，刺激尾盘美元空头回补头寸，打压人民币汇价；不过客盘结汇需求仍一定程度限制人民币调整空间。

他们并表示，客盘仍有逢高结汇需求，在美指反弹时人民币表现明显偏强，但自营盘的美元空头回补情绪开始上升，汇价尾盘加速走弱，因此若美指续升，不排除人民币向6.36元阶段低点靠近的可能；但预期美指整体反弹空间较为有限，若美指无大涨，短期人民币料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。

“短期美指反弹，美元人民币就跟着网上走，但不太可能大幅反转，客盘还是偏结汇，...尾盘反弹很多，主要是（美元）空头回补，建一些多头，”一中资行交易员称。

全球汇市方面，美元周四持坚，从美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席鲍威尔讲话中获得支撑。鲍威尔对美国经济持乐观看法，这支持了利率鹰派，导致全球股市大跌。相比之下，欧元区温和的通胀率则削弱了有关欧洲央行将缩减刺激的预期，从而令欧元兑美元跌至五周低点，兑日圆跌至六个月新低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.343 6.3335 -0.15%

中间价 6.3352 6.3294 -0.09%

成交额 211.82亿美元 198.6亿美元

日内波动幅度(pips) 204 日低6.3489 日高6.3285

今年以来升贬幅度 2.66%

2005年汇改以来升贬幅度 30.48%

一年期美元/人民币掉期 1047

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3488 6.3292

一年期NDF 6.478 6.458

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3418元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7374元、5.9376元和8.7189元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）