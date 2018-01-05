共青团中央直属的中青旅集团等两企业被划转至光大集团

路透上海1月5日 - 据光大集团官网周四稍晚披露，共青团中央直属企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司100%国有产权被划转至中国光大集团股份公司，这两家公司将成为光大集团一级直属企业。

中青旅集团旗下的中青旅(600138.SS)、中青实业旗下的嘉事堂药业(002462.SZ)周四晚均刊登公告证实其第一大股东被划转至光大集团，公司实际控制人均变更为国务院。

中青旅集团和中青实业是团中央于上世纪八、九十年代成立的独立核算、自负盈亏的全民所有制企业，目前已成长为国内文旅产业和医药流通行业的领先企业。

团中央书记处常务书记贺军科指出，目前服务青年国际交流的平台已十分丰富，三十多年前设立企业的初衷已经有了更好的替代载体。同时随着两家企业经营规模不断扩大、业务链条不断拓展，一方面团中央对企业进行有效监管的专业能力跟不上要求；另一方面介入企业经营管理，不利于团中央集中精力做好青少年工作这一主业。

光大集团董事长李晓鹏表示，光大将依托陆港两地优势，发挥产融结合特色，整合资源要素，优化战略布局，全力支持大旅游、大健康板块发展，力争用五年时间努力将两家企业分别建设成为国际一流的旅游综合服务商和国内领先的医药产业运营商。

光大集团是由中国投资有限公司旗下中央汇金投资公司控股的大型金融和实业集团，业务涵盖银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、投资和环保新兴产业等实业，旗下上市公司包括光大银行(601818.SS)(6818.HK)、光大证券(601788.SS)(6178.HK)、光大控股(0165.HK)、中国飞机租赁(1848.HK)等多家海内外上市公司。（完）