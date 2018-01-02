碧桂园万科恒大去年销售前三并破五千亿 17家逾千亿--CRIC

路透上海1月2日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布统计数据称，碧桂园(2007.HK)、万科(000002.SZ)(2202.HK)和中国恒大(3333.HK)名列2017年销售前三，销售规模均首次超越五千亿元人民币。

去年销售逾千亿元的房企增至17家，而2015年和2016年分别为7家和12家。其中，碧桂园以5,500.1亿元排在榜首，同比增长78%；万科和恒大分别以5,239亿元和5,131.6亿元名列第二和第三位。

去年名列三千亿军团的企业包括融创中国(1918.HK)（3,620亿元）、保利地产(600048.SS)（3,150.1亿元）、绿地控股(600606.SS)（3,042.1亿元）；中海地产(0688.HK)以2,013.7亿元名列第七。

跻身千亿级房企还包括龙湖地产(0960.HK)、华夏幸福(600340.SS)、华润置地(1109.HK)、绿城中国(3900.HK)、金地集团(600383.SS)、新城控股(601155.SS)、招商蛇口(001979.SZ)、旭辉(0884.HK)、世茂房地产(0813.HK)和泰禾集团(000732.SZ)。

克而瑞报告称，2017年房企规模分化呈现出两个趋势。一方面，全年业绩500亿以上的房企数量较2016年增加了15家，强者愈强；另一方面，300至500亿元规模和100至300亿元规模的房企数量分别减少了4家和13家。这说明，对于这个区间内的房企而言，规模增长已经遇到瓶颈，不进则退。继续扩张的话，对自身的运营管控和资金运作能力都有较强的要求。

报告称，展望2018年，龙头房企将依靠出色的品牌、稳健的运营能力继续快速发展。碧桂园、恒大、万科、融创四家房企的业绩总规模今年预计将近3万亿元。

此外，房企集中度将继续大幅上升，并且更向排名靠前的房企靠拢。其中，排名前十的房企行业集中度有望达35%，2017年为24.1%。同时，2018年2,000亿级房企和1,000亿级房企有望继续扩容，至2020年至少产生30家千亿房企。

报告还预计，未来房企规模的大幅扩张仍将主要通过收并购的方式来实现，百强房企之间发生收并购的概率将不断增大。

对于一些已经发生的并购案，如果明年能实现并表，公司业绩也将得到大幅提升。比如，保利地产11月末公告以总价51.53亿元间接收购保利置业股权，整合完成后保利地产2018年的业绩规模或将达到4,000亿元。（完）