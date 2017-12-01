中国国家电投完成巴西圣西芒水电站交割 积极开拓南美和澳洲市场

路透北京12月1日 - 中国五大发电集团之一--国家电力投资集团公司近日表示，完成对巴西圣西芒水电站特许经营权的交割，获得了圣西芒水电站30年的特许经营权。目前国家电投海外公司正充分利用太平水电公司作为全球化运营平台，积极开拓巴西、智利和澳大利亚电力市场。

国家电投新闻稿称，目前国家电投已经为巴西圣西芒水电站项目组建了境外管理团队，在做好团队和文化融合的同时，该项目将进入生产运营阶段。国家电投并将充分发挥海外项目的辐射作用，推动国际业务的拓展。

“国家电投海外公司顺利完成巴西圣西芒水电站特许经营权费支付工作，标志着项目交割完成，获得圣西芒水电站30年特许经营权。”新闻稿表示。

新闻稿并称，国家电投重组成立后，正加快拓展国际业务，致力于跨国经营建设。目前国家电投在巴西的总装机容量达到176.82万千瓦，在南美洲地区（智利、巴西）总装机容量达226.02万千瓦。

9月底巴西政府曾表示，中国国家电力投资集团将出资22.5亿美元购买巴西圣西芒水力发电厂运营许可。圣西芒水电站是巴西第9大水电站，装机容量171万千瓦。2017年9月27日，国家电投海外公司以最低溢价成功中标该项目。（完）