华置斥资5亿港元增持中国恒大股份 持股比例升至约7.1%

路透香港11月7日 - 香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)周二公布，公司在过去约三个星期斥资5亿港元，在市场继续增持中国恒大集团(3333.HK)股份，连同主要股东之信托人兼执行董事陈凯韵所持股份，持有恒大股权增至约7.1%。

华置的声明称，由今年4月至今天公布日，公司已在公开市场以总价约125亿港元购买了约8.344亿股恒大股份，相当于恒大于10月底止已发行总股本约6.34%。此前公司在10月19日公布当时已持有约8.195亿股恒大股份，即在过去约三周，华置再买入约1,490万股恒大股份。

华置的持股连同陈凯韵个人持有的1亿股恒大股份，共持有合共9.344亿股恒大股份，相当于恒大约7.1%已发行股本。

恒大今天收高9.38%，报30.9港元，受公司稍早宣布为旗下恒大地产引入第三轮共600亿元人民币策略融资的消息带动。以收市价计，华置及陈凯韵持有恒大股份市值约288.7亿港元。

华置表示，董事会对恒大的整体发展前景充满信心，而其购入的股份已计入通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产。（完）

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