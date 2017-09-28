焦点：中企巨擘及前沿经济体踊跃 新兴市场美元债券发售一片红火

路透伦敦9月27日 - 7-9月当季，包括塔吉克斯坦和伊拉克在内的前沿经济体，以及急需信贷的亚洲企业引领新兴市场借债活动。2017年债券发售规模有望再创新高。

发展中经济体的成长较为强劲，以及资金大量流入债券基金，促使资产管理机构热衷于获得新的高收益债券，这刺激原本不太经常发债的发行人也来试探市场的胃口。

“这对于新兴市场发债来说，有点儿像是金发姑娘状态(Goldilocks scenario，即比较适宜的状态)，”法国兴业银行的主权信贷分析师Regis Chatellier表示，“对许多国家来说，他们不知道明天会是什么情况，所以宁愿现在就发债。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)已暗示今年年底前会再次加息，不过低迷的通胀意味着其可能将逐渐收紧，市场环境对新兴市场借款者来说还算是温和。

据汤森路透数据，截止9月20日第三季发债规模为1,083亿美元左右，年内迄今总计将为4,719亿美元。

这尽管高于2016年前三季的3,707亿美元，本月还有一些待发债券，包括沙特可能发行超过100亿美元的三笔美元计价债券。

汤森路透数据显示，发展中国家政府在7-9月间融资约177亿美元，其中非洲、中东和中亚占到了40%。

摩根大通分析师称，他们预期新兴市场主权债发行将是创纪录的一年，达到约1,425亿美元。

**新兴市场炙手可热**

许多债券发行都已获得基金经理踊跃认购。据EPFR Global数据，今年以来，新兴市场债券基金已吸引到646亿美元资金流入，其中硬货币基金占356亿美元。

2016年同期，净流入资金总计366亿美元，其中硬货币基金有221亿美元。

第三季以来，新兴市场企业债券发行规模总计达920亿美元，使得今年以来的发债总额达到3,425亿美元。其中亚洲企业的发债占44%，单中国就占到了27%。

中国石油化工集团公司继4月发售一笔34亿美元债券后，本月发售了一笔32.5亿美元债券。

“一切都再次跟中国相关，”巴黎法国兴业银行固定收入研究部门的联席主管Guy Stear说道。“中国以外的新兴国家试图稳定或者减少对美元市场的依赖，中国企业则欣然补上这个空档。”

摩根大通表示，已将其2017年的企业债供应预估从3,800亿美元上修至4,400亿美元。(完)