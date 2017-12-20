焦点：防错配风险中国险企投资戴紧箍咒 长期资产面临“僧多粥少”

作者 马蓉

2017年7月17日，中国上海，陆家嘴金融区。REUTERS/Aly Song

路透北京12月20日 - 中国保监会近日发文要求保险企业加强资产负债匹配管理。虽然今年以来万能险占比已大降，部分激进险企“短钱长投”风险得到一定程度遏制，但流动性风险仍存；而因长期资产缺乏，“长钱短投”亦是行业普遍现象，防范资产负债错配风险刻不容缓。

业内人士认为，由于此前监管已对险企资产负债匹配情况进行摸排，该办法影响整体较为温和，但真正落实后机构将面临长期资产难寻难题。短期内，险企可通过加大对长久期利率债、不动产等投资予以应对，但长期有必要结合自身优势创设新资产。

“险资的资产负债错配还是挺严重的，因为寿险的资金久期太长了，市场上资产的期限都太短了，”一央企背景保险公司资金部人士称，“但看这个通知整体还是比较温和的，因为资产负债匹配的问题之前已经开始摸查了。”

中国保监会上周发布《保险资产负债管理监管办法（征求意见稿）》称，保险公司应根据保险业务和资金特点，划分“普通账户”和“独立账户”，实行分账户资产负债管理和资产配置管理；同时依据综合评级结果，对A、B、C、D四类保险公司实施差别化监管。

保监会7月末发布加强保险资产负债管理有关监管规则的征求意见稿时指出，复杂利率环境和市场竞争加剧，导致投资收益波动加大与负债成本刚性的矛盾突出，保险业资产负债匹配难度增加；建立资产负债管理监管制度，能够推动保险公司增强核心竞争力。

一大型寿险公司资管部高级分析师亦谈到，对行业来说资产负债错配风险主要是“长钱短投”，由于国内信用市场上10年期以上的资产占比较低，这种情况下整个久期的风险敞口暴露在负债端。

某大型保险资产管理公司高管就对路透表示，期限匹配问题在寿险行业的确较为突出。以该公司为例，去年其负债端久期约为14年，资产端则明显短于负债端。

“集团其实已经注意到到这个问题了，今年对我们的考核就有期限的考核，要求我们把整个资产端的期限拉长，进一步加强这方面的匹配，...所以今年资负匹配也是我们重要的考核指标了。”他称。

而对于部分激进险企而言，资产负债的错配则是“短钱长投”问题。虽然现在整体状况较去年有所改善，但是存量资产负债仍在延续，存在流动性风险。

“以万能险为代表的中短存续期产品主要是存量问题，短期负债逐渐到期，但资产是长期的，这样错配风险就直接暴露了，机构面临处置资产和流动性的问题。”上述资金部人士称。

保监会此前公布，今年前三季度万能险业务规模保费占总保费比重为18.37%，同比下降18.48个百分点，保险资金激进投资得到有效遏制。

**找寻长期资产**

业内人士指出，险资的资产负债错配风险在国际范围内普遍存在，但如何进行监管却未有清晰框架，保监会此举可谓走在国际保险监管前列。而在与险资风险偏好、期限结构相匹配的长期资产匮乏的情况下，险企结合自身优势主动“创设资产”或许才是长久制胜之道。

“这是行业的一大步，”上述寿险高级分析师称，“虽然错配风险一直在说，但加强监管后对行业和企业经营有何长远影响均没有明确的概念，此次保监会从定量和定性两个角度都给予了评定标准具有重要意义。”

不过，监管办法落地后如何配置长期资产也是不少险企面临的难题。

“国内市场确实没有太多的长期资产，...如果强制落实，市场上长久期的资产就会被买光的，”上述险企资金部人士不无担忧地表示，“而且还得注意收益匹配，比如PPP优质长期的主要是基建项目，收益偏低，风险高的接不了盘，...所以保险PPP投的就不多，还得引导。”

上述保险资管公司高管认为，目前比较有效的方法还是长期利率债的投资，如购买30年、50年超长期国债，或者永续债等久期较长的信用债；同时，投资核心城市、核心地段、核心物业的不动产。

平安保险资管部相关负责人对此表示认同。他称，今年以来，财政部加大了30年期国债发行力度，新发行的30年和50年期国债规模近3,000亿元人民币；而随着市场利率回升，目前30年期国债发行利率4.35%左右，是匹配长久期负债的理想资产。

此外，泰康集团副总裁刘挺军周二在保监会新闻发布会上指出，基础设施投资因期限较长是险资投资的重要领域。但不同于其他险企，泰康目前致力于投资医院、养老社区等现代生活服务业类的基础设施，明年将在主要省会城市进行大型医养结合社区的布局，预计投资规模达数百亿元。

“这类投资回收的周期长，但是一旦形成稳定的收益以后，很少受经济周期的波动影响，是非常稳健的资产，既解决医养投资，又解决产品创新问题，还解决了资产负债的问题，”他称，“而且收入也是多方面的，有服务运营的收益，也有资产收益。”（完）