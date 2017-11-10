分析：中国投资者猛攻外资教育资产 因应国内激增的需求

路透香港11月10日 - 中国投资者加紧抢购海外教育资产，因为越来越多的中国学生希望获得西方教育资源。

资料图片：2016年9月30日，中国北京，在天安门广场人民英雄纪念碑参加纪念活动的学生。REUTERS/Jason Lee

据两位消息人士称，中信资本已提出收购Study Group。消息人士称，美国私募股权公司Providence Equity Partners正在出售Study Group，售价可能高达10亿美元。Study Group总部在悉尼，为大学生提供语言和预备课程。

中信资本还与霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)联手，接近以3.4-4亿美元的价格收购培生(Pearson) (PSON.L)旗下语言教育机构华尔街英语(WSE)。

中信资本和Providence未予置评。

此外，中国地产大亨杨国强支持的博实乐(BEDU.N)也在竞购美国幼教服务商Learning Care Group(LCG)。路透上月报导称，该交易对该公司的估值可能高达16亿美元。

赴西方国家留学的中国学生数量持续增长激发了这些并购活动。另外，这个全球第二大经济体日益壮大的中产阶层希望在国内就能享受到国际化教育。中国传统观念认为，为子女提供最好的教育是父母最大的责任，这也起到了促进作用。

中国一家私募股权基金的总经理表示，投资者、特别是私募股权投资公司(private equity firm)都喜欢教育资产，因为这些资产现金充裕，有来自预付学费和其他费用的稳定收入。这位人士要求匿名。

“这种业务具有长期可预见性，很容易弄明白，”他说。

**二孩政策**

如果最新的交易获得成功，则将大大提升中国在教育领域的海外投资规模。

最近几周几家中国教育机构赴美上市，也体现出中国的教育全球化潮流。为中国儿童提供英语课程的瑞思(RISE Education)、学前教育机构红黄蓝(RYB Education)和主打数学培训的四季教育(Four Seasons Education)纷纷登陆纽交所。

根据中国教育部的数据，2016年中国海外留学生总数为544,500，同比增长4%，比10年前增长逾三倍。

专注服务中国企业跨境并购的互联网投行易界(DealGlobe)创始人兼首席执行官冯林表示，Study Group及华尔街英语等业者来自中国的营收比重甚高。

政府统计数据显示，过去十年，中国民众平均可支配收入已经增加超过一倍。家庭已经在增加对学童的就学花费，同时中国2015年开放二胎政策，终止36年的独生子女政策，这预料将进一步提振学龄前教育的需求。

汤森路透资料显示，为了把握潜在成长力道，私募股权基金公司及家族企业等中国投资人已经开始抢购教育资产，从新加坡一家学龄前教育科技公司，到法国专业培训服务供应商，以及英国私立学校等等。

专注于教育及消费行业的鼎晖投资执行董事侯毅表示，“这真的迎合了最关注子女教育的中国家长的刚性需求。”

鼎晖投资去年12月收购了新加坡学前教育集团Ednovation Pte Ltd。侯毅称，Ednovation的2017年核心获利约有八成来自中国，高于收购交易前的50%，他并称未来三至五年教育行业的相关交易仍将相当热络活跃。

易界的冯林则表示，他的客户最有兴趣的是家长提升其学童教育的部分，蒐罗海外高阶教育服务，包括学前机构及寄宿学校等等。

冯林表示，尤其是职业培训服务预计会强劲增长，哪怕中国经济继续放缓也是如此，因为随着现有工作被取代，更多人想寻求学习新的技能。

“并购后的第一件事就是搭建中国市场，”他表示，“这些海外资产并不便宜，但国内的更贵，中资企业仍然可以找到多重套利机会。”

据接近交易的人士透露，对华尔街英语3.5-4亿美元的估值是其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的15倍还多。

“现如今(待售的)一切都很贵，所以必须要花钱的时候，都想入手防御性行业，”瑞银亚洲并购业务主管卢穗诚称，“不论经济好坏，教育领域都很吃香，也属于现金业务，在中国呈指数级增长。”

然而中国的海外教育投资与国内的如火如荼相比还有些相形见绌。汤森路透数据显示，2016年，投资者在全球范围内斥资25亿美元共计进行50项相关并购，但其中仅有三项交易是在海外完成。

尽管今年海外教育交易呈潜在大增之势，但截至10月底，该行业8.63亿美元的国内交易规模仍是海外交易额的两倍还多。(完)