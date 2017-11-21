芯片厂商Marvell Technology将以约60亿美元收购对手Cavium

路透11月20日 - 芯片商Marvell Technology Group(MRVL.O)周一表示，将以约60亿美元收购较小竞争对手Cavium(CAVM.O)，因前者希望在快速整合的半导体产业扩大规模。

Marvell周一股价收涨6.4%，Cavium则上涨10.8%。

由于对Marvell的个人电脑(PC)硬碟机芯片需求下滑，执行长Matthew Murphy上任一年来一直侧重于网络业务来应对这种情况。

“鉴于Marvell的核心芯片业务面临无法避免的挑战，这项并购是聪明的策略，可帮助公司未来数年在市场竞争中占据更有力的位置，”GBH Insights分析师Daniel Ives说。

思科(CSCO.O)和Juniper Networks (JNPR.N)等网络巨擘都是Marvell的客户。收购Cavium对Marvell的雄心壮志将是一大鼓舞。

Stifel分析师Kevin Cassidy说，两家公司合并后，将有更好的实力与英特尔(INTC.O)、高通(QCOM.O)、博通(AVGO.O)等业界劲敌比拼。

根据路透估算，按照上周五收盘价，Marvell提出的每股84.15美元价格为Cavium收盘价溢价11%。

Marvell提出以每股40美元现金加上2.1757股自家股票，换取一股Cavium股票。

公司方计划以双方合并后公司的一笔现金以及债务融资17.5亿美元，为本项并购交易提供资金。高盛将担任Marvell财务顾问，Qatalyst Partners LP和摩根大通证券是Cavium的财务顾问。(完)