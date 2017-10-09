宝武钢铁旗下四源合基金拟参与重庆钢铁重整 出资比例未知

路透北京10月9日 - 中国钢铁生产商--重庆钢铁(1053.HK)(601005.SS)发布破产重整新进展公告，宝武钢铁旗下四源合基金以及重庆战略性新兴产业股权投资基金拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与公司重整；不过公告未显示具体出资比例。

重庆钢铁9月29日发布的公告并称，截至目前，重庆钢铁管理人尚未与钢铁平台公司签署合作协议，管理人将继续组织协调与主要债权人、潜在意向投资人就重整方案及合作事项进行商谈。

四源合基金系中国宝武钢铁集团有限公司联合美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团共同组建的中国第一支钢铁产业结构调整基金。重庆战新基金系重庆产业引导股权投资基金和重庆市国有企业发起设立的股权投资基金，管理人为重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司。

重庆钢铁9月23日曾公告称，截至9月21日，管理人共接受1,443家债权申报，申报债权总金额为383.59亿元人民币。经管理人审查，初步确定1,364家债权，确定金额合计353.55亿元。

7月3日，重庆市第一中级法院裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人。

该公司A股*ST重钢自8月1日起停牌，停牌前收报2.15元；H股上周五则收报1.74港元。（完）

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