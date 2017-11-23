（重发）中投将提高直接投资和另类投资比重 重点关注四行业--副总

（重发11月22日发稿，润饰内文倒数第三段表述）

路透上海11月22日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司(CIC)副总经理祁斌周三表示，中投目前海外投资主要以公开市场投资为主，但未来为了更好与中国经济相结合，中投将明显提升直接投资和另类投资的占比。

他在参加申万宏源资本市场年会时表示，未来中投公司的海外投资将重点布局四个行业和四条主线，四个行业都是中国经济最活跃的产业，包括生物医疗、先进制造、TMT（科技、媒体和通讯）和大消费。

四条主线是指与不同经济体之间保持双边合作关系，包括中美、中日中韩、中英中法中德、中国与新兴经济体。这些发达经济体的部分产业领先中国大约五年到十五年的时间。

“我们未来的战略就是通过双边基金，然后把这些相对先进的产品，相对先进的技术，相对先进的服务商业模式，源源不断分批次地带回来，跟中国经济结合，同时惠及世界。”祁斌说。

他透露，就像刚签约的中美制造业合作基金，中投公司还在研究与其他一些国家做类似的制度安排。

美国总统特朗普近日访华期间，中国投资公司和高盛(GS.N)签署了成立中美制造业合作基金的战略协议。该基金的目标规模为50亿美元，将投资于与中国有业务联系或可以发展业务联系的美国公司，涉及制造业、工业、消费品和医疗保健等产业。

成立于2007年的中投公司，注册资本为2,000亿美元，组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化。除了海外投资以外，中投旗下中央汇金公司手握中国多家大型国有金融机构的大宗股权。（完）