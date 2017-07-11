中投去年净利同比增1.88% 外围市场表现较好及调整投资组合增厚业绩（更新版）

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路透北京7月11日 - 中国主权财富基金中国投资有限责任公司去年净利同比增长1.88%，扭转2015年同比大幅下跌势头；公司表示，欧美等外围市场表现较好，叠加中投对投资组合进行调整，是利润增加主因。

中投周二公布2016年年报显示，2016年实现净利润753.36亿美元，同比增长1.88%；去年境外投资净收益率按美元计为6.22%，自成立以来累计年化净收益率4.76%。

年报并显示，中投公司自成立以来累计年化国有资本增值率为14.08%。截至2016年底，公司总资产8,135亿美元；境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比45.87%，15.01%，37.24%和1.88%。

“利润增加的原因主要是我们对投资组合进行了调整，另外欧美市场表现较好。”中投财务部副总监李文平称，至于中投海外的后续资金来源，原来考虑是自己进行市场筹资，或者向国内机构发行专项债，目前还在和相关机构进行协调以便进行审批。

中投表示，2016年，共签约或审批48个私募股权/房地产/私募信用基金、跟投、直投项目，并对多个直投项目实施了退出或部分退出，取得了较好效果。当年，中投海外完成投资决策的项目共计16个，涉及承诺投资额合计约50亿美元。

中投透露，去年，中投海外进一步加大了对基础设施领域，特别是优质核心基础设施资产的投资力度，先后联合同业机构、资产管理人、行业投资者等理念相近的投资伙伴在欧洲、大洋洲、拉丁美洲等区域开展了涉及港口、铁路、管道、电信等行业的多个标志性项目。

同时，中投海外还积极捕捉市场机会，对互联网、金融、服务业等泛行业领域进行了多笔投资。此外，中投海外坚持价值投资的策略，积极跟踪能源、资源等领域的投资机会；并积极跟踪、探索对部分已投优质资产的追加投资机会，或把握有利时间窗口实现项目退出，以进一步提升收益空间，获取良好回报

“展望2017，全球增长预计将在上年基础上有所加快，但下行风险仍不容忽视。”中投总经理屠光绍称，全球金融危机后的八年间，主要经济体的多轮宽松政策和发达国家经济复苏疲软导致全球资金竞争激烈，投资回报承压，全球宏观资环境总体呈现“低增长、多动荡”特点，潜在风险因素主要集中于全球政治和政策不确定性的增加。（完）