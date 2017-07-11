中金公司收购专注于中国ETF及策略的美国金瑞基金

路透上海7月11日 - 中国知名投行--中金公司(3908.HK)周一晚宣布，已就收购金瑞基金（Krane Funds Advisors, LLC）多数股权事宜签署最终协议。金瑞基金是一家美国资产管理公司，专注于中国的KraneShares交易型开放式指数基金（ETFs）及中国投资策略。

公司新闻稿引述中金代履董事长、首席执行官毕明建的话称，“我们借助金瑞基金的平台进入美国资产管理和ETF行业，为我们向国内外个人、顾问及机构客户提供高质量投资产品和服务提供了非凡机遇。”

金瑞基金首席执行官Jonathan Krane表示，“双方均非常专注于中国，并且都致力于在中美之间建立可信赖的金融知识与技能的桥梁。我们相信，合并后的公司将成为全球范围内中国投资产品和研究的首要来源。”

金瑞基金是首家在美国发行与MSCI挂钩的中国A股ETF的公司，其与博时基金合作推出KraneShares Bosera MSCI中国A股ETF（KBA）(KBA.P)追踪MSCI中国A股国际指数；其推出的KraneShares中概互联网ETF（KWEB）(KWEB.O)，是中国互联网领域投资的代表性基金，该ETF包含了阿里巴巴(BABA.N)、百度(BIDU.O)和腾讯(0700.HK)等知名中国科技股。

新闻稿未披露此次收购的更多细节。

中金公司周一收报11.44港元，过去一个月累计涨3.1%。（完）